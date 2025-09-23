KI und „dunkle“ Kanäle erschweren Strafverfolgung

Aufbauend darauf habe sich ein „dezentrales Finanzsystem“ entwickelt. Damit können beispielsweise die Kreditvergabe oder der Wechsel von einer Währung in eine andere komplett über dezentrale Computerprogramme abgewickelt werden, ohne Institutionen einzubeziehen oder einen Personenbezug zu hinterlassen. „Für Geldwäsche eignet sich das wunderbar“, sagt Haslhofer. Diese Systeme zu verstehen und Algorithmen zu entwickeln, die die Geldströme erfassen und analysieren können, sei eine große Herausforderung in der Strafverfolgung.