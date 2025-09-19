„Emil“ darf ganz entspannt durch OÖ „herumelchen“

Bereits zwei Petitionen gegen Betäubung

Inzwischen gibt es übrigens schon zwei Petitionen, die sich dagegen aussprechen, dass „Emil“ in Oberösterreich betäubt wird – eine hatte am Freitagnachmittag rund 1500 Unterschriften, die zweite und neuere erst 300. Inzwischen mehren sich aber auch Wortmeldungen von Bürgern, die dem Umsiedelungsplan etwas abgewinnen können oder sich beschweren, dass Steuergeld für „Emil“-Eskorten der Polizei ausgegeben wird.