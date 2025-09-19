„Emil“ darf ganz entspannt durch OÖ „herumelchen“

Er ist da! Freitagfrüh überquerte Elch „Emil“ die Enns und betrat danach in Kronstorf oberösterreichischen Boden. Dort wartete schon die SOKO Elch – aber nicht, um ihn zu betäuben, sondern um dem Tier Schutz zu geben und seinen weiteren Weg zu beobachten.
„SOKO Elch, übernehmen Sie!“, lautet seit Freitag, 8.45 Uhr, die Devise. „Wir wurden vom ehemaligen Amtsleiter von Ernsthofen informiert, dass ,Emil‘ die Enns überquert hat und in Kronstorf in Oberösterreich an Land gegangen ist“, erfuhr Bürgermeister Christian Kolarik als einer der Ersten vom neuen und vermutlich nur vorübergehenden vierbeinigen Mitbürger.
Ein Nickerchen im Wald
Sofort lief die SOKO Elch an. Die Polizei, Jagdsachverständige und ein Experte des Forschungsinstituts für Wildtierkunde begleiten seither „Emil“ auf Schritt und Tritt, sorgten extra für Ruhe, als er sich gegen Mittag im Schmiedinger Forst niederlegte, ein Nickerchen machte. „Wir beobachten genau, wohin ,Emil‘ sich bewegt. Solange er für sich oder andere keine Gefahr darstellt, passiert sonst nichts“, sagt Landesforstdirektor Gottfried Diwold.
Ich freue mich, dass es „Emil“ bei uns in Kronstorf so gut gefällt. Hoffentlich geht seine Wanderung gut aus. Beschützt ist er jedenfalls bestens.
Christian Kolarik, Bürgermeister Kronstorf
Bild: Wenzel Markus
Im Norden und Westen wird's gefährlich
Der Plan, den Elch zu betäuben und an die tschechische Grenze zu bringen, bleibt aber in der Schublade. Er wird erst dann greifen, wenn „Emil“ sich selbst oder andere in Bedrängnis bringen oder gar einem unkalkulierbaren Risiko aussetzen würde. „Momentan befinden wir uns im Ideal-Szenario: beobachten und ,Emil‘ ganz entspannt ,herumhirschen‘ beziehungsweise ,herumelchen‘ lassen“, meint Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger.
Problematisch wird es schnell, wenn der Elch weiter nach Norden und nach Westen zieht. Dort trifft er nämlich unweigerlich auf die Westautobahn oder die B309 – hier wird’s dann gefährlich.
Bereits zwei Petitionen gegen Betäubung
Inzwischen gibt es übrigens schon zwei Petitionen, die sich dagegen aussprechen, dass „Emil“ in Oberösterreich betäubt wird – eine hatte am Freitagnachmittag rund 1500 Unterschriften, die zweite und neuere erst 300. Inzwischen mehren sich aber auch Wortmeldungen von Bürgern, die dem Umsiedelungsplan etwas abgewinnen können oder sich beschweren, dass Steuergeld für „Emil“-Eskorten der Polizei ausgegeben wird.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.