Haben sich die Trumps in Windsor daneben benommen?

Trump brach US-Protokoll

Am Mittwoch wurde die Begrüßung musikalisch umrahmt: Nach der Kutschfahrt der Trumps über das Schlossgelände spielten Militärkapellen der Royal Marines, des Heeres und der Royal Air Force sowohl die britische als auch die US-amerikanische Nationalhymne. Trump salutierte dabei militärisch, obwohl laut US-Recht (§ 301, 36 U.S. Code) nur Uniformierte, Veteranen oder aktive Dienstmitglieder salutieren sollten; alle anderen hätten sich mit der Hand aufs Herz verhalten sollen.