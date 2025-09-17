Vorteilswelt
Royale Knigge

Haben sich die Trumps in Windsor daneben benommen?

Royals
17.09.2025 17:40
Es war eine herzliche Begrüßung, mit der die Königsfamilie die Trumps willkommen hieß. Dafür gab ...
Es war eine herzliche Begrüßung, mit der die Königsfamilie die Trumps willkommen hieß. Dafür gab es weder Knicks noch Verbeugung.(Bild: AFP/IAN VOGLER)

Bei ihrem zweiten Staatsbesuch in Großbritannien wurden US-Präsident Donald Trump (79) und First Lady Melania Trump (55) offiziell von König Charles III. und Königin Camilla empfangen. Haben sie sich auch gebührlich benommen?

Nach der Landung ihres Hubschraubers Marine One am Mittwoch wurden die Trumps zunächst von Prinz William und Kate Middleton auf dem Gelände von Windsor Castle begrüßt und anschließend zu den Monarchen geführt.

Kein Knicks, keine Verbeugung
Während der Begrüßung fiel auf, dass Trump sich nicht verbeugte und Melania Trump keinen Knicks ausführte, als sie König Charles, Königin Camilla sowie den Prinzen und die Prinzessin von Wales die Hand schüttelten.

Zur Begrüßung schüttelte das Thronfolgerpaar den Trumps die Hand.
Zur Begrüßung schüttelte das Thronfolgerpaar den Trumps die Hand.(Bild: AP/Ian Vogler)

Ein Verstoß gegen das königliche Protokoll liegt damit jedoch nicht vor. Laut der offiziellen Webseite der britischen Monarchie gibt es keine verpflichtenden Verhaltensregeln beim Treffen mit Mitgliedern der Königsfamilie, außer Höflichkeit.

Weiters heißt es: „Viele Menschen möchten jedoch die traditionellen Begrüßungsformen einhalten. Bei Männern handelt es sich dabei um eine Verbeugung (nur mit dem Kopf), während Frauen einen kleinen Knicks machen. Andere Menschen ziehen es vor, einfach auf die übliche Weise die Hand zu schütteln.“

Trump brach US-Protokoll
Am Mittwoch wurde die Begrüßung musikalisch umrahmt: Nach der Kutschfahrt der Trumps über das Schlossgelände spielten Militärkapellen der Royal Marines, des Heeres und der Royal Air Force sowohl die britische als auch die US-amerikanische Nationalhymne. Trump salutierte dabei militärisch, obwohl laut US-Recht (§ 301, 36 U.S. Code) nur Uniformierte, Veteranen oder aktive Dienstmitglieder salutieren sollten; alle anderen hätten sich mit der Hand aufs Herz verhalten sollen.

Während Melania Trump bei der US-Nationalhymne die Hand auf ihre Brust legt, salutiert Trump.
Während Melania Trump bei der US-Nationalhymne die Hand auf ihre Brust legt, salutiert Trump.(Bild: AP/Evan Vucci)

Beobachtern ist aufgefallen, dass auch Prinzessin Kate nicht vor dem König geknickst hat. Auch das hatte einen Grund. Sie und Prinz William hatten das Königspaar an diesem Tag bereits zuvor in Windsor Castle getroffen. Geknickst wird nur bei der ersten Begegnung an einem Tag. 

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
