Top oder Flop?

Netz lacht über „UFO“-Hut von Melania Trump

Society International
17.09.2025 14:21

Donald und Melania Trump sind endlich auf Schloss Windsor eingetroffen. Der Empfang von Kate und William war herzlich, die Fans haben aber nur Augen für die First Lady. Die sorgte nämlich mit einem auffälligen Accessoire für hitzige Diskussionen.

0 Kommentare

Denn Melania kombinierte zu ihrem dunkelgrauen Kostüm, das laut „Hello!“-Magazin nicht von einem britischen Designer, sondern von Dior stammte, einen pflaumefarbigen Hut mit so breiter Krempe, dass diese fast das gesamte Gesicht der First Lady bedeckte.

„Es ist eine Schande ...“
Ein wahrer Hingucker, aber auch ein Accessoire, das im Netz umgehend für viele Diskussionen sorgte. War dieses modische Statement etwa top oder doch ein Flop?

Melania Trump sorgt mit ihrem Outfit für Diskussionen. War dieser Hut ein modischer Hingucker ...
Melania Trump sorgt mit ihrem Outfit für Diskussionen. War dieser Hut ein modischer Hingucker oder doch ein Flop?(Bild: APA/Aaron Chown/Pool Photo via AP)
Melania Trump verstand sich blendend mit Königin Camilla. Im Netz schauten aber alle nur auf ...
Melania Trump verstand sich blendend mit Königin Camilla. Im Netz schauten aber alle nur auf ihren Hut.(Bild: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH)

Viele wunderten sich vor allem über den XXL-Hut auf dem Kopf der Präsidenten-Gattin. „Warum trägt Melania einen Hut, der ihr Gesicht bedeckt, wenn sie doch so hübsch ist?“, fragte ein User auf X.

Der Meinung war auch ein User aus Frankreich: „Melania sollte die Form ihres Hutes ändern. Es ist eine Schande, ihre Augen so verstecken zu wollen.“

UFO oder Lampenschirm?
Ein anderer war hingegen gar nicht begeistert von Melanias Look, meinte frech: „Was zum UFO ist das auf ihrem Kopf.“ Die Antwort kam prompt: „Es ist ziemlich unhöflich, da ein Hut dieser Größe richtiges Miteinander verhindert. Natürlich will Melania es wahrscheinlich so.“

„Warum trägt Melania immer Hüte, die so tief sitzen, dass sie nichts sehen kann? Sie schaut aus wie Quangle Wangle mit seinem Hut“, lachte ein anderer User, der sich beim Blick auf Melania an ein beliebtes Kinderbuch erinnert fühlt. Und noch einer musste an einen „Lampenschirm“ denken.

„Königliche“ Melania
Andere User nahmen die First Lady und ihren Look jedoch in Schutz, erklärten: „Melania ist königlich und umwerfend schön“, oder: „Melanias Hut ist wunderbar!“

Es ist übrigens nicht das erste Mal, das Melania Trump mit einem Hut für Aufsehen sorgt. Auch bei der Amtseinführung von Donald Trump Anfang des Jahres war der Hut der First Lady modisches Gesprächsthema Nummer eins.

Lesen Sie auch:
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
17.09.2025
Stilsichere First Lady
Melania Trump setzte mit Mantel ein Statement
17.09.2025

Kate in Burgunderrot
Prinzessin Kate, die den US-Präsidenten und die First Lady gemeinsam mit Ehemann Prinz William auf Schloss Windsor willkommen geheißen hatte, trug zu diesem besonderen Anlass hingegen ein Mantelkleid in Burgunderrot von Emilia Wickstead – eine ihrer Lieblingsdesignerinnen. Dazu kombinierte die Prinzessin von Wales einen Hut von Jane Taylor.

Prinzessin Kate setzte auf ein Mantelkleid von Emilia Wickstead in Burgunderrot.
Prinzessin Kate setzte auf ein Mantelkleid von Emilia Wickstead in Burgunderrot.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Zweiter Staatsbesuch für Trump
Trump ist der erste US-Präsident überhaupt, dem die Ehre eines zweiten Staatsbesuchs in Großbritannien zuteil wird. Er war bereits 2019 während seiner ersten Amtszeit in Großbritannien. Trump bezeichnet sich selbst als großen Fan der britischen Monarchie.

Daniela Altenweisl
Kommentare
