Trump besuchte Grab von Queen Elizabeth II.

Charmanter „Protokollbruch“ von King Charles

Im Anschluss folgte eine feierliche Kutschfahrt in royalen Prunkkarossen über das Gelände von Windsor und das Abgehen der Garden im Hof des Schlosses. König Charles schien dabei bewusst ein Zeichen zu setzen: In Erinnerung an frühere Kritik am US-Präsidenten, der bei einem Treffen mit der verstorbenen Queen vor ihr her geschritten war, lud er seinen Gast demonstrativ ein, an seiner Seite – ja sogar vor ihm – zwischen den ersten Reihen der Garde zu gehen. Also alles andere als ein Protokollbruch.