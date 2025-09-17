Warum Basteln für Kinder wichtig und wertvoll ist

Kastanien, Zapfen, bunte Blätter: Der Herbst ist eine echte Schatzkiste der Natur! Bloggerin Sandra Pichler teilt mit der „Krone“ drei einfache Bastelideen gegen Langeweile. So bekommen etwa Klopapierrollen oder Eierkartons ein zweites Leben eingehaucht.
Die Ferien sind vorbei, der Alltag hat uns langsam aber sicher wieder. Und auch wenn der Sommer noch so schön und viel zu kurz war – die Kinder und ich freuen uns schon auf den Herbst: ausgedehnte Spaziergänge, raschelndes Laub, leuchtende Farben und jede Menge Schätze der Natur, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Gesammelte Kastanien, Zapfen und Bucheckern können uns dann an grauen Regentagen die Langeweile vertreiben. Gemütliche Bastelnachmittage sind vorprogrammiert.
Materialien: Feste Pappe, Kastanien, Farbe, Permanentmarker
So geht‘s: Kastanien lassen sich im Handumdrehen in Schnecken verwandeln! Zuerst wird mit weißem Permanentmarker eine Spirale auf die Kastanie gemalt. Alternativ könnten Zapfen oder Steine verwendet werden. Aus fester Pappe wird dann ein Schneckenkörper ausgeschnitten (eine Vorlage dazu gibt’s auf waswirspielen.com), mit einem Gesicht bemalt und etwa mit einer Heißklebepistole an der Kastanie befestigt, die als Schneckenhaus dient.
„Vor allem Blätter sind im Herbst ein echter Alleskönner. Man kann sie pressen, farbenfrohe Abdrücke gestalten, Kronen basteln, Collagen kleben oder beim Ausschneiden spielerisch die Feinmotorik trainieren“, weiß Sandra Pichler, Mamabloggerin. Als Volksschullehrerin und zweifache Mädchenmama hat die Oberösterreicherin haufenweise kreative Ideen – und viele davon lassen sich auch wunderbar mit Upcycling verbinden.
Materialien: Klopapierrollen, Tonpapier, Pfeifenputzer
So geht‘s: Klopapierrollen bemalen (am besten mit Acrylfarbe), mit lustigen Gesichtern und Flügeln aus Tonpapier versehen. Kleine Füße werden aus Pfeifenputzern gebogen, schon „flattern“ die süßen Tierchen durch die Wohnung.
Zweites Leben für Klopapierrollen
„So bekommen Klopapierrollen oder Eierkartons ein zweites Leben und werden mit ein paar Pinselstrichen und etwas Kreativität in echte Hingucker verwandelt.“ Drei von Sandras neuesten Basteleinfällen haben wir auf dieser Doppelseite für Sie gesammelt. Ob nun lustige Waldtierchen zuhause einziehen oder der Tisch zusammen herbstlich dekoriert wird: Gemeinsam basteln ist Familienzeit.
Materialien: Eierkarton, Farbe
So geht‘s: Aus Eierkartons werden kleine Hütchen ausgeschnitten, rot bemalt und mit weißen Punkten verziert. Als Stiele dienen die spitzen Teile des Eierkartons. Diese werden weiß bemalt und mit Heißkleber an die Hütchen geklebt. Wer mag, kann kleine Türchen und Fenster ergänzen. Magisch!
Besondere Momente, die verbinden
Und gerade in einer Welt voller Drücken und Wischen ist es besonders wertvoll, mit den eigenen Händen etwas zu erschaffen. Beim Schneiden, Kleben und Malen entstehen nicht nur kleine Kunstwerke, die unserem Zuhause Leben einhauchen, sondern auch besondere Momente, die verbinden, wie die Bloggerin weiß.
„Gleichzeitig fördert Basteln die Kreativität, Konzentration und Feinmotorik der Kinder. Die Selbstwirksamkeit, Organisation sowie das Probleme-Lösen werden ebenso spielerisch trainiert.“
