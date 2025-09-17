Warum Basteln für Kinder wichtig und wertvoll ist

Die Ferien sind vorbei, der Alltag hat uns langsam aber sicher wieder. Und auch wenn der Sommer noch so schön und viel zu kurz war – die Kinder und ich freuen uns schon auf den Herbst: ausgedehnte Spaziergänge, raschelndes Laub, leuchtende Farben und jede Menge Schätze der Natur, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Gesammelte Kastanien, Zapfen und Bucheckern können uns dann an grauen Regentagen die Langeweile vertreiben. Gemütliche Bastelnachmittage sind vorprogrammiert.