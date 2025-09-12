Ein Kreuzfahrtschiff für jeden Geschmack

Dort genieße ich eine „Birne Helene“ mit echter Couverture-Schokolade – eines der besten Desserts, das ich bisher gegessen habe. In der Indulge Food Hall geht es quer durch die Küchen der Welt. Wer es fleischlos mag, findet hier die Planterie. Nach so viel Genuss lockt Bewegung. Am Ocean Walk mit Glasboden umrunde ich das Schiff und atme die frische Meeresbrise. Erholung bietet das Mandara Spa mit zwei Pools, mehreren Saunen und Ruheraum mit Blick auf das „unendliche“ Meer. Auch der Vibe Beach Club ist ein beliebter Rückzugsort für Erwachsene.