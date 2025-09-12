Ein Kreuzfahrtschiff für jeden Geschmack

Die „Aqua“, das jüngste Schiff der US-amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line, begeistert nicht nur Familien und Partyhungrige. Auch Ruhesuchende und Genießer kommen an Bord voll auf ihre Kosten!
Imposant ist nicht nur der Anblick des 320 Meter langen Kreuzers mit seiner bunten, markanten Bugbemalung. Auch das vielfältige Angebot für die bis zu knapp 3600 Gäste beeindruckt. Weitläufige Sonnendecks und Pools laden zum Entspannen ein. Für mich als Achterbahn-Fan ist der Aquaslide-Coaster ein absolutes Highlight: eine Mischung aus Rutschvergnügen und Adrenalinkick. Großartig! Für Familien mit Kindern gibt es unzählige Aktivitäten – ob Wasserspielplatz, Minigolf, Spielhalle oder Freifall-Rutsche.
Kulinarik aus der ganzen Welt
Genießer lädt das Schiff zu einer kulinarischen Weltreise. Es gibt 14 Restaurants (sehr gute Küche!), darunter acht Spezialitätenlokale, die mit dem „More At Sea“-Paket (Info-Kasten) oder gegen Aufpreis zugänglich sind. Besonders in Erinnerung bleiben mir das thailändische Sukothai, das japanische Hasuki und das französische Le Bistro.
Dort genieße ich eine „Birne Helene“ mit echter Couverture-Schokolade – eines der besten Desserts, das ich bisher gegessen habe. In der Indulge Food Hall geht es quer durch die Küchen der Welt. Wer es fleischlos mag, findet hier die Planterie. Nach so viel Genuss lockt Bewegung. Am Ocean Walk mit Glasboden umrunde ich das Schiff und atme die frische Meeresbrise. Erholung bietet das Mandara Spa mit zwei Pools, mehreren Saunen und Ruheraum mit Blick auf das „unendliche“ Meer. Auch der Vibe Beach Club ist ein beliebter Rückzugsort für Erwachsene.
Ein Schiff am Schiff
Wer Exklusivität sucht, ist im The Haven richtig. Ein eigener Bereich mit luxuriösen Kabinen, Sonnendeck, Lounge und Restaurant - ein Schiff im Schiff. Abends wird das Theater zur großen Bühne: Tanz, Akrobatik, Zauberei und Live-Musik stehen auf dem Programm.
Shows, die begeistern
Besonders begeistert „Revolution: A Tribute to Prince“ - eine Hommage an den verstorbenen US-Ausnahmekünstler mit erstklassigen Sängern und Tänzern. Danach laden die Bars zu einem Cocktail.
Unvergesslich: Pianist Marty, dessen Stimme Gänsehaut bereitet. Im Syd Norman’s Pub herrscht Partystimmung. Wer möchte, greift beim Karaoke selbst zum Mikro oder feiert bis spätnachts.
Beispiel-Angebote für Reisen mit der Norwegian „Aqua“ (bei 2er-Belegung der Kabine)
Dass die Kreuzfahrt besonders ist, dafür sorgt zum Beispiel Animateurin Gloria aus Zimbabwe, bei deren Trivia-Quiz ich täglich dabei bin. Sie ist eines von rund 1600 Crew-Mitgliedern, die täglich mit Herzlichkeit für die Gäste im Dienst sind. Die „Aqua“ und ihre Menschen – ein wunderbares Erlebnis!
