Norwegian „Aqua“

Ein Kreuzfahrtschiff für jeden Geschmack

Reisen & Urlaub
12.09.2025 06:00
Schwimmendes Eldorado für große und kleine Kreuzfahrer: die Norwegian „Aqua“.
Schwimmendes Eldorado für große und kleine Kreuzfahrer: die Norwegian „Aqua“.(Bild: Norwegian Cruise Line)

Die „Aqua“, das jüngste Schiff der US-amerikanischen Reederei Norwegian Cruise Line, begeistert nicht nur Familien und Partyhungrige. Auch Ruhesuchende und Genießer kommen an Bord voll auf ihre Kosten!

0 Kommentare

Imposant ist nicht nur der Anblick des 320 Meter langen Kreuzers mit seiner bunten, markanten Bugbemalung. Auch das vielfältige Angebot für die bis zu knapp 3600 Gäste beeindruckt. Weitläufige Sonnendecks und Pools laden zum Entspannen ein. Für mich als Achterbahn-Fan ist der Aquaslide-Coaster ein absolutes Highlight: eine Mischung aus Rutschvergnügen und Adrenalinkick. Großartig! Für Familien mit Kindern gibt es unzählige Aktivitäten – ob Wasserspielplatz, Minigolf, Spielhalle oder Freifall-Rutsche.

Der Aquaslide-Coaster, ein einzigartiges Erlebnis auf hoher See für Adrenalinfans.
Der Aquaslide-Coaster, ein einzigartiges Erlebnis auf hoher See für Adrenalinfans.(Bild: Norwegian Cruise Line)
In einem kleinen Boot wird man mit bis zu 50 km/h in die Wasserrutsche katapultiert.
In einem kleinen Boot wird man mit bis zu 50 km/h in die Wasserrutsche katapultiert.(Bild: Norwegian Cruise Line)

Kulinarik aus der ganzen Welt
Genießer lädt das Schiff zu einer kulinarischen Weltreise. Es gibt 14 Restaurants (sehr gute Küche!), darunter acht Spezialitätenlokale, die mit dem „More At Sea“-Paket (Info-Kasten) oder gegen Aufpreis zugänglich sind. Besonders in Erinnerung bleiben mir das thailändische Sukothai, das japanische Hasuki und das französische Le Bistro.

Im Spezialitätenrestaurant Hasuki wird live gekocht – hier singt der Koch sogar.
Im Spezialitätenrestaurant Hasuki wird live gekocht – hier singt der Koch sogar.(Bild: Mario Aberl)

Dort genieße ich eine „Birne Helene“ mit echter Couverture-Schokolade – eines der besten Desserts, das ich bisher gegessen habe. In der Indulge Food Hall geht es quer durch die Küchen der Welt. Wer es fleischlos mag, findet hier die Planterie. Nach so viel Genuss lockt Bewegung. Am Ocean Walk mit Glasboden umrunde ich das Schiff und atme die frische Meeresbrise. Erholung bietet das Mandara Spa mit zwei Pools, mehreren Saunen und Ruheraum mit Blick auf das „unendliche“ Meer. Auch der Vibe Beach Club ist ein beliebter Rückzugsort für Erwachsene.

Ein Schiff am Schiff
Wer Exklusivität sucht, ist im The Haven richtig. Ein eigener Bereich mit luxuriösen Kabinen, Sonnendeck, Lounge und Restaurant - ein Schiff im Schiff. Abends wird das Theater zur großen Bühne: Tanz, Akrobatik, Zauberei und Live-Musik stehen auf dem Programm.

Shows, die begeistern
Besonders begeistert „Revolution: A Tribute to Prince“ - eine Hommage an den verstorbenen US-Ausnahmekünstler mit erstklassigen Sängern und Tänzern. Danach laden die Bars zu einem Cocktail.

In der beeindruckenden Show „A Tribute to Prince“ werden Hits des verstorbenen US-Sängers zum ...
In der beeindruckenden Show „A Tribute to Prince“ werden Hits des verstorbenen US-Sängers zum Besten gegeben.(Bild: Norwegian Cruise Line)

Unvergesslich: Pianist Marty, dessen Stimme Gänsehaut bereitet. Im Syd Norman’s Pub herrscht Partystimmung. Wer möchte, greift beim Karaoke selbst zum Mikro oder feiert bis spätnachts.

Informationen

  • Nähere Informationen zu Norwegian Cruise Line finden Sie online unter www.ncl.com/de

Beispiel-Angebote für Reisen mit der Norwegian „Aqua“ (bei 2er-Belegung der Kabine)

  • 7 Tage Östliche Karibik von/nach Miami (Puerto Plata, St. Thomas, Tortola) + Privatinsel Great Stirrup Cay: 4. 1. bis 11. 1. 2026. Innenkabine ab 905 €/Person. Balkonkabine ab 1470 €/Person.
  • 7 Tage Bermuda von/nach New York: 18. 4. bis 25. 4. 2026. Innenkabine ab 1180 €/ Person. Balkonkabine ab 1700 €/Person.
  • Das „More At Sea“-Paket, das z. B. alkoholische Getränke, Spezialitätenrestaurants oder WIFI beinhaltet, ist optional zubuchbar.


Dass die Kreuzfahrt besonders ist, dafür sorgt zum Beispiel Animateurin Gloria aus Zimbabwe, bei deren Trivia-Quiz ich täglich dabei bin. Sie ist eines von rund 1600 Crew-Mitgliedern, die täglich mit Herzlichkeit für die Gäste im Dienst sind. Die „Aqua“ und ihre Menschen – ein wunderbares Erlebnis!

Porträt von Mario Aberl
Mario Aberl
