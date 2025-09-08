Keine Sorge, „dass uns Atmosphäre beeindruckt!“

„Keine leichten Spiele“

Rangnick sieht sein Team sehr gut gerüstet: „Es liegt daran, wie wir das Spiel angehen und bestreiten. Es folgen nun jene Begegnungen, in denen es um sehr viel geht: in Bosnien, Rumänien, und in Zypern! Es gibt keine leichten Matches mehr.“ Bei David Alaba spricht vieles für einen Einsatz von Beginn an, zweimal in Folge in der Startelf stand der Kapitän zuletzt im November 2023: „Wir stehen in der Tabelle gut da, sind selbstbewusst, wissen, dass wir erneut als Sieger vom Feld gehen können.“