Vor Bosnien-Hit

Keine Sorge, „dass uns Atmosphäre beeindruckt!“

Fußball International
08.09.2025 17:32
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: Urbantschitsch Mario)

Österreich betritt voller Zuversicht das Spielfeld in Bosnien +++ Mehr Effizienz und Power als Erfolgsrezepte!

0 Kommentare

Nach der Partie in Zenica ist für Österreich erst Halbzeit in der WM-Qualifikation, doch allen Beteiligten klar: Das erste Duell mit Bosnien wird auf dem Weg zur Endrunde 2026 richtungsweisend. Mit drei Punkten würde Österreich zum absoluten Favoriten in der Gruppe H aufsteigen, der WM schon sehr nahe kommen. Selbst bei einem Unentschieden bliebe die Ausgangsposition eine sehr gute.

„Eine Spur aggressiver!“
Einzig eine Pleite und sechs Punkte Rückstand auf Platz eins – bei einem Spiel weniger auf dem Konto – sollten sich Konrad Laimer und Co. ersparen. Auf Rechenspiele hat das ÖFB-Team wenig Lust, will forscher als gegen Zypern ans Werk gehen: „Eine Spur aggressiver gegen den Ball auftreten“, nennt Verteidiger Philipp Lienhart eines der erforderlichen Rezepte. „Die bestmögliche Energie auf den Platz bringen, über früh gewonnene Zweikämpfe Chancen herausarbeiten“, sieht auch Michael Gregoritsch im entschlossenen Auftritt ein probates Mittel.

Auch der Teamchef erwartet eine völlig andere Partie als beim 1:0 gegen Zypern: „Wir wissen, was auf uns zukommt. Bosnien wird versuchen, das Spiel emotional auf einem gewissen Niveau zu halten, das sind wir gewohnt, kennen wir von Vereinsmannschaften. Ich habe nicht die Sorge, dass uns die Atmosphäre beeindruckt“, sagt Ralf Rangnick. Verbunden mit dem Umstand, dass das Stadion in Zenica heute erstmals in der WM-Quali ausverkauft sein wird.

„Keine leichten Spiele“
Rangnick sieht sein Team sehr gut gerüstet: „Es liegt daran, wie wir das Spiel angehen und bestreiten. Es folgen nun jene Begegnungen, in denen es um sehr viel geht: in Bosnien, Rumänien, und in Zypern! Es gibt keine leichten Matches mehr.“ Bei David Alaba spricht vieles für einen Einsatz von Beginn an, zweimal in Folge in der Startelf stand der Kapitän zuletzt im November 2023: „Wir stehen in der Tabelle gut da, sind selbstbewusst, wissen, dass wir erneut als Sieger vom Feld gehen können.“

Porträt von Christian Reichel
Christian Reichel
