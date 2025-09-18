Wie pflege ich meinen Intimbereich richtig?

Über das Thema Intimpflege spricht Frau nicht so gerne. Dabei ist die richtige Hygiene wichtig, um das natürliche Gleichgewicht der Scheidenflora zu schützen und so Pilz- oder Harnwegsinfekten vorzubeugen. Um sich „untenherum“ sauber zu fühlen, reinigen sich Frauen gerne ausgiebig, manche sogar mehrmals pro Tag. Wer das zu häufig tut, trocknet jedoch die Haut aus, sie beginnt zu jucken und wird anfälliger für Infektionen.