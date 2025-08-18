Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern bzw. Abgängen entschied er sich bewusst für einen Verbleib in St. Pölten. „Ich wollte die Jungs hier nicht im Stich lassen, fühle mich extrem wohl. Der Verein hat sich sehr um mich bemüht. Dieses Vertrauen will ich zurückzahlen“ so Stendera, der – wie Sportchef Freitag – die Kirche im Dorf lässt.“

„Sind schon wieder heiß auf das nächste Spiel“

Beim Thema Aufstiegskampf winkt er ab. „Ich glaube, wir brauchen keine Märchen zu erzählen“, so der DFB-Pokal-Sieger von 2018. „Wenn die Admira oder die Vienna den Titel als Ziel ausgeben, sollen sie das machen. Wir schauen auf uns, sind schon wieder heiß auf das nächste Spiel.“ Also auf das Derby am Freitag in Amstetten. „Einer der schwierigsten Gegner. Mir kommt vor, dass die gegen uns besonders motiviert sind. Da brauchen wir einen Toptag.“