Jürgen Milski auf den Spuren seines Vaters

Ein echtes Privileg? „... ja, auf jeden Fall. Dafür bin ich dankbar, dafür habe ich aber auch etwas getan. 21 Jahre ist das mit ,Big Brother‘ her, und ich habe in der Zeit bestimmt nichts geschenkt bekommen. Das sieht man glaube ich auch daran, wie viele Kandidaten es noch in der Branche gibt. Eben - ich glaube, ich bin der Einzige. Und jetzt bin dankbar dafür, dass ich so ein Leben führen kann, wie ich es führe. Ich mir die tolle Wohnung leisten konnte mit einem herrlichen Blick auf den Gaisberg. Das war auch immer ein Traum meines Vaters in den Bergen zu leben. Ich bin quasi auf den Spuren meines Vaters.“