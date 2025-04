Jürgen Milski tankt Kraft und Energie in Salzburg

Was das anbelangt, ist einer der liebsten Orte des „Big Brother“-Pioniers ausgerechnet in Österreich. Im Salzburger Henndorf, um genau zu sein, wo das Gut Aiderbichl beheimatet ist. Und genau dort stattete der „große Bruder“ den kleinsten Bewohnern einen Besuch ab. So viel Freude wie es ihm bereitete, so wehmütig war der Sänger auch, dass er keine eigenen Tiere hat. „Für ein eigenes Haustier fehlt mir einfach nach wie vor die Zeit“, verrät Milski im „Krone“-Talk. Deshalb schätzt er aber Aiderbichl um so mehr. „Ich komme immer wieder gerne aufs Gut, um zwischen meinen vielen Terminen neue Kraft und Energie zu tanken“, schwärmt Schlagerstar.