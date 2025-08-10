Biker verliert Kontrolle und stürzt über Böschung

Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte am Samstagnachmittag zu Motorradunfällen ausrücken: Auf der Miegerer Landesstraße stürzte ein Biker eine Böschung hinab, und in Trebesing kollidierte ein 38-jähriger Motorradfahrer mit einem Pkw.
Gegen 18 Uhr wurden die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Mieger zu einem Unfall auf der Miegerer Landesstraße gerufen. Ein Motorradfahrer verlor in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Straße ab und kam in einer steilen Böschung zum Liegen.
Per Seilwinde Unfallwrack geborgen
„Der Hubschrauber landete in Gurnitz und durch großes Glück waren Kameraden der Feuerwehr Gurnitz im Rüsthaus. Sie haben sofort den Notarzt mit dem Mannschaftstransportfahrzeug zum Unfallort gebracht“, schildern die Florianis den Einsatz. Die Straße wurde abgesichert und der Verkehr beidseitig geregelt. Per Seilwinde wurde das Unfallwrack geborgen und einem Abschleppdienst übergeben.
Motorradfahrer kracht in Pkw
Rund zwei Stunden zuvor kam es in Trebesing zu einem Unfall. Ein 38-jähriger Ukrainer war mit seinem Motorrad von Seeboden in Richtung Gmünd unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache in die Fahrbahnmitte geriet.
Dort kollidierte er mit der linken Frontseite des entgegenkommenden Pkw einer 59-jährigen Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau. Der Motorradfahrer wurde von der Rettung erstversorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.