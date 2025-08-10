Biker verliert Kontrolle und stürzt über Böschung

Gegen 18 Uhr wurden die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Mieger zu einem Unfall auf der Miegerer Landesstraße gerufen. Ein Motorradfahrer verlor in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet von der Straße ab und kam in einer steilen Böschung zum Liegen.