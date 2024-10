Familienvater aus Leben gerissen: 10 Monate Haft

Mit gesenktem Kopf sitzt die Angeklagte in der Mitte des Verhandlungssaals, hinter ihr die Angehörigen jenes Mannes, der nach einem Verkehrsunfall gestorben ist. Den die 31-Jährige verursacht hatte. Mit knapp 1,8 Promille setzte sie sich am 26. April am Nachmittag hinters Steuer ihres schwarzen VW Beetle. „Hätte ich mich wirklich so gefühlt, als hätte ich so viel Alkohol getrunken, wäre ich nie Auto gefahren“, sagt sie im Wiener Landl.