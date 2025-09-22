Video: Enges Duell zwischen Hartberg und Wolfsberg

Beim 2:2 zwischen Hartberg und dem WAC trauerten beide Teams verlorenen Punkten nach. Sowohl Hartbergs Trainer Manfred Schmid als auch WAC-Coach Dietmar Kühbauer beanspruchten, die bessere Mannschaft gewesen zu sein. Machen Sie sich selbst ein Bild! Hier die Highlights des Spiels – in Kooperation mit Sky Sport Austria.