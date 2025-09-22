Miedler mit Cabral im Hangzhou-Doppel-Finale

Misolic in 1. Tokio-Quali-Runde out

Kein Erfolgserlebnis gab es hingegen für Filip Misolic, dem der Sprung in den Hauptbewerb des ATP500-Turniers in Tokio verwehrt bleibt. Der Steirer stand in der 1. Qualifikationsrunde gegen den topgesetzten Ungarn Marton Fucsovics beim 3:6,1:6 auf verlorenem Posten. Nicht einmal eine Stunde dauerte die Partie. Letzterem gelang zumindest eine kleine Revanche, hatte er doch vor etwas mehr als einer Woche mit Ungarn in der 2. Davis-Cup-Qualifikationsrunde gegen Österreich im Kampf um den Einzug ins Finalturnier den Kürzeren gezogen.