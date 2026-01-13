Red Bull plant Ausbau der Produktion in Vorarlberg

Bereits vor einem Jahr haben Red Bull und der Getränkehersteller Rauch im Gemeindegebiet von Nüziders eine als Gewerbegebiet gewidmete 4,5 Hektar große Fläche erworben. Diese liegt nur etwa einen Kilometer von den Red Bull-Liegenschaften entfernt, auf denen nun gebaut werden soll. Damals hieß es, dass auf dem Areal ab 2026 Flächen für die Produktion und die Lagerung von Red Bull entstehen sollen.