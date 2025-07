Chaos-Bullen, Wolff-Poker und heimliche Gewinner

Lediglich ein Sprint-Sieg in China steht für den Briten auf der Erfolgsliste. Ansonsten konnten weder er noch Teamkollege Charles Leclerc die hohen Erwartungen bisher erfüllen. Die Verzweiflung darüber war Hamilton in mehreren Interviews anzumerken. Sein erhofftes Ferrari-Märchen hat sich zu einem Drama entwickelt. Und doch will man weiterarbeiten. Zuletzt präsentierte man sich konstanter und hofft nun auf die Wirkung eines finalen Updates. In dieser Saison ist sicherlich mindestens ein Sieg noch als Ziel ausgerufen – auch den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung will man verteidigen.