Wo der Nebel ruht und die Jagd jetzt neu atmet

Wenn in den frühen Morgenstunden der Nebel durch die Rieden am Schüttenberg bei Göttlesbrunn im Bezirk Bruck an der Leitha zieht, scheint die Natur für einen Augenblick stillzustehen. In dieser Stille beginnt etwas Neues: Christoph Metzker, der neue Landesjägermeister Niederösterreichs, will mit Feinsinn, Mut und einer tiefen Liebe zur Schöpfung die Jagd in eine neue Zeit führen - weiblicher, jünger, vernetzter und vor allem eines: dem Wild verpflichtet!