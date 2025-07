2024 war Jahr der Rekorde für Neue Heimat Tirol

„Mieterstrommodell“ soll tirolweit kommen

Abschließend berichtet das Geschäftsführer-Duo von neuen Wegen in der Energieeffizienz. Bei einer Wohnanlage in Innsbruck wurde erstmals ein sogenanntes „Mieterstrommodell“ umgesetzt. Heißt konkret: Der auf dem Dach erzeugte Strom wird zwar in erster Linie für den Allgemein- und Technikstrom genutzt, der überschüssige Strom wird jedoch kostenlos auf die teilnehmenden Haushalte verteilt. Das Modell soll tirolweit ausgerollt werden, sagen Pollo und Tratter.