Blechschäden und Verletzte auf den Tiroler Straßen

Enorme Hitze schlägt sich auf die Konzentration – das ist offenbar auch beim Autofahren der Fall. Bei Temperaturen von bis zu 35 Grad kam es am Mittwoch in Tirol nämlich zu einer ganzen Reihe von Verkehrsunfällen. In Fieberbrunn stießen etwa ein Klein-Lkw und ein E-Bike, in Dölsach in Osttirol zwei Motorräder, in Kematen ein Auto und ein Lkw und in Innsbruck ein Mofa und ein Wohnmobil zusammen.