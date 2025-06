Unbekannte stahlen Geld, Teenies Zeitungskassen

Bei Einbrüchen in Kufstein und Kematen (Bezirk Innsbruck-Land) hatte die Polizei in den vergangenen Tagen alle Hände voll zu tun. In Kufstein werden zwei Jugendliche beschuldigt, acht Zeitungskassen aufgebrochen und das Geld gestohlen zu haben. In Kematen wurde in einen Gastrobetrieb eingebrochen.