Freund kündigt Neuzugang in Bayern-Offensive an

„In der Offensive haben wir jetzt von der Anzahl zwei weniger – das ist Fakt“, ist sich der Salzburger der mangelnden Dichte im Angriff bewusst. Wen Freund am liebsten an die Säbener Straße holen würde, verriet er zwar nicht, deutschen Medienberichten zufolge sollen jedoch Rafael Leao und Nico Williams an der Isar ein Thema sein.