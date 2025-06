Unfall mit Motorrad forderte in Tirol einen Toten

Der 77-Jährige war als Teil einer neunköpfigen Motorradgruppe auf der Martinsbrucker Straße von Nauders in Richtung Martina in der Schweiz unterwegs. Zum Zeitpunkt des Unfalls, gegen 15.40 Uhr, regnete es laut Polizei leicht. Auf einer Geraden geriet der Motorradlenker plötzlich ins Schleudern. Er stürzte und schlitterte rund 25 Meter über die Fahrbahn, ehe er am linken Fahrbahnrand unter der Leitschiene zu liegen kam.