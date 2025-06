Anrainer der Schule: „Eltern sind vorbeigelaufen“

„Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viele Einsatzkräfte gesehen. Die Eltern der Kinder sind vorbei an einem Lokal zur Schule gelaufen, haben geweint, einige Kinder haben sich hinter einem Zaun am Spielplatz in der Nähe der Schule versteckt. Ich bin sehr schockiert, das ist ein Drama!“