Finale! Aryna Sabalenka bezwingt Swiatek in Paris

Aryna Sabalenka hat die Siegesserie von Iga Swiatek bei den French Open beendet. Die Weltranglisten-Erste gewann am Donnerstag das Halbfinale beim Tennis-Major in Paris gegen die Polin 7:6(1),4:6,6:0 und fügte ihr die erste Niederlage in Roland Garros seit vier Jahren zu. Die Gegnerin im Endspiel am Samstag wird am Abend ermittelt, wenn die an Nummer zwei gesetzte US-Amerikanerin Coco Gauff auf die französische Sensation Loïs Boisson trifft.