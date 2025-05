GTI-Treffen: Hauch von alten Zeiten im Tourismus

Besonders in den Regionen Wörthersee und Faaker See herrscht reges Treiben. Volle Gastgärten, gut gebuchte Unterkünfte, ausgelassene Stimmung und entlang der beliebten Routen überall Schilder vor den Gaststätten und Restaurants: „GTIs herzlich willkommen“. Besonders rund um den Wörthersee, der in der Vorsaison mächtig mit dem bescheidenen Wetter zu kämpfen hatte, ist man über die Freunde der PS-Boliden mehr als froh.