Ex-ÖFB-Stürmer Harnik hat noch immer nicht genug

Der 68-fache ÖFB-Teamspieler wird also auch in der kommenden Saison in Deutschlands fünfthöchster Spielklasse auf Torejagd gehen. „Ich habe unfassbar viel Spaß mit den Jungs und fühle mich nach wie vor pudelwohl in Dassendorf. In der Vergangenheit haben wir leider einige unserer Ziele knapp verpasst – da ist definitiv noch was nachzuholen“, kündigt Harnik an.