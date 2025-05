Konkurrenz für Red Bull: F1 bekommt Energydrink

Doch damit nicht genug: Auch die bekannten PepsiCo-Marken Gatorade und Doritos sind Teil des Deals. Gatorade wird bereits in dieser Saison offizieller Partner der Formel-1-Sprintrennen – also jener Samstagsrennen, die bei ausgewählten Grand Prix ausgetragen werden. Der nächste Sprint findet Ende Juli in Belgien statt. Doritos wird dagegen erst ab 2026 bei jedem Rennen mit einer großen Auswahl an Snacks und Softdrinks präsent sein. Hinzu kommen diverse Werbemittel und eigene Marketingaktionen.