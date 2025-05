Oklahoma City Thunder vor Einzug in NBA-Finals

Oklahoma City Thunder fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die NBA-Finals. OKC gewann am Montag bei den Minnesota Timberwolves mit 128:126 und führt im „best of seven“ der Serie damit 3:1. Überragender Akteur war der zum MVP gekürte Shai Gilgeous-Alexander, der mit 40 Punkten, zehn Assists und neun Rebounds nur knapp ein Triple-Double verpasste. Am Mittwoch könnte Oklahoma City den Einzug ins Finale vor eigenem Publikum perfekt machen.