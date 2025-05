Überraschung im Spanien-Kader: Ex-Real-Ass zurück!

Doch Isco arbeitete weiter hart. In der abgelaufenen Saison gab es dann den Durchbruch: Der 33-Jährige wurde mit neun Toren bester Torschütze seines Teams und führte Betis dadurch auf den sechsten Rang in der spanischen Liga. Der Lohn: Nationaltrainer Luis de la Fuente hat den 33-Jährigen in den Kader berufen, der in Kürze den Titel in der Nations League verteidigen soll.