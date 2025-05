„Noch nie gesehen!“ Jetzt winkt Mega-Vertrag

„Wenn man Lamine spielen sieht, zum Beispiel im CL-Halbfinale gegen Inter Mailand, in der zweiten Halbzeit, ich meine, so etwas habe ich in meinem Leben noch nie gesehen. Es ist selten, so etwas zu sehen, auf diesem Level“, sagte Zidane am Montag bei einer Veranstaltung in Paris. „Es ist beeindruckend, jemanden mit dieser spielerischen Dominanz zu sehen. Das ist wirklich fabelhaft.“