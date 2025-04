Formel 1: Comeback-Verbot für Sebastian Vettel!

„Mir wird nicht langweilig“

Sebastian Vettel genießt das Leben abseits der Formel 1. Seit seinem Rücktritt nach der Saison 2022 widmet sich der vierfache Weltmeister verstärkt seiner Familie und sozialen Projekten. Und das ganz ohne Lagerkoller: „Der Familienfrieden besteht noch“, versichert der 37-Jährige. „Ich habe sehr viel über mich gelernt in der Zeit. Ich bin sehr zufrieden, mir wird nicht langweilig.“ Die Zeit mit seinen drei Kindern ist ihm besonders wichtig. Gemeinsam mit seiner Frau Hanna lebt die Familie in der Schweiz. Derzeit absolviert der Ex-Rennfahrer am Berufsbildungszentrum Pfäffikon (Kanton Zürich) eine Ausbildung zum Landwirt. Über seine künftige Rolle im Motorsport hat Vettel noch keine Entscheidung getroffen.