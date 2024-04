Sohn ersticht Vater: Neue Wende im Tötungsdrama

In der Nacht auf den 19. Jänner soll in Obernberg am Inn ein Sohn (22) seinen Vater (59) brutal erstochen haben. Das Opfer flüchtete blutüberströmt noch zu Nachbarn, verstarb wenig später aber im Spital. Der 22-Jährige sagte aus, sein Vater habe zuvor auf ihn geschossen. Er sitzt seither wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft.