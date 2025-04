Austria-Fans durchkreuzen Pläne von Sturm-DJ

So jedenfalls die Erzählweise der im Auswärtssektor der Grazer Merkur-Arena anwesend gewesenen violetten Supporter. Just als die Mannschaft zu ihren Fans stürmte, um den Tabellenführung bringenden 1:0-Auswärtssieg im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Sturm zu feiern, schaltete der Herr der Stadion-Musik einen Gang zurück. Statt exzessiver Party-Mucke wummerte plötzlich der zumindest anfänglich recht ruhige 90er-Hadern „What‘s up“ von „4 Non Blondes“ aus den Boxen. Den Austria-Fans war‘s wurscht. Sie sangen, schunkelten und warfen die Hände auch zu dieser Nummer siegestrunken Richtung im Himmel (um beim deutlich lebendigeren Refrain dann erst recht zu explodieren). Das Ergebnis? „Unglaublicher Support“ und „ganz großes Kino“, wie es die Social-Media-Abteilung der Veilchen nennt: