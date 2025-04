Brücke über Inntalautobahn in die Luft gejagt

Autobahn plötzlich 40 Zentimeter höher

Samstagabend, 20 Uhr: Die Inntalautobahn wurde in diesem Bereich in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Daraufhin wurde die A12 rund 40 Zentimeter hoch mit Schotter überschüttet – so sollten Schäden an der Fahrbahn durch die Sprengung und das Auffahren der Abbruchbagger verhindert werden. Gegen 22 Uhr erfolgte dann die Brückensprengung. Anschließend wurde das Tragwerk abgerissen und zerkleinert. Sechs Bagger standen im Einsatz.