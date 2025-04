Austria Wien gegen Sturm Graz – ab 20.30 Uhr LIVE

Die Wiener Austria hat es in der Hand, noch einmal richtig Spannung in den Titelkampf der Fußball-Bundesliga zu bringen. Die Favoritner messen sich am Mittwoch (20.30 Uhr) zu Hause und am Sonntag (17.00) auswärts mit Meistergruppen-Tabellenführer Sturm Graz. Auch wenn die jüngsten Ergebnisse für den Ligadritten nicht passten, so sind die Saison-Erinnerungen an den Gegner gute. Im Cup-Viertelfinale behielt die Austria die Oberhand, in der Meisterschaft gab es zweimal ein 2:2.