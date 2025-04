Sturm kennt nur einen Weg: Revanche muss her!

Die Stimmung ob des 1:2 im Hit gegen Austria und der vergebenen Chance, sich in Richtung Titel abzusetzen (weil auch Salzburg Punkte einbüßte) wurde bei Sturm gestern untermalt von Blitz, Donner und Starkregen, wegen dem Jürgen Säumel sogar das Training abbrechen musste. Dass am Sonntag im „Rückspiel“ gegen die Violetten in Graz nach der durchwachsenen Vorstellung in Wien der Gegenschlag folgen muss, war einhelliger Tenor. Wobei die Blackies mit einem unangenehmen Aderlass zu kämpfen haben: Spielmacher Malick Yalcouye ist gelbgesperrt – und für Niklas Geyrhofer ist die Saison nach einem Meniskusschaden beendet! Sein Knie wurde von Dr. Jürgen Mandl operiert. Zu Beginn der nächsten Saison soll der Blonde wieder ins Training einsteigen.