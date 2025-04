„Bänder und Sehnen wurden regelrecht zerfetzt“

Das Schweizer Ski-Ass Gino Caviezel hat sich nach seinem schweren Sturz in Bormio zu Wort gemeldet und die dortigen Pistenbedingungen heftig kritisiert. Zwischenzeitlich schien durch seine Verletzungen sogar eine Teilnahme an den Olympischen Spielen in Cortina 2026 in Gefahr zu sein. Bänder und Sehnen im rechten Wadenmuskel seien regelrecht zerfetzt worden, so der 32-Jährige.