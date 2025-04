ÖSV-Dame debütiert beim irrsten Slalom der Welt

Auch wenn das Weltcupfinale der Alpinen in Sun Valley nun schon fast einen Monat her ist – vorbei ist die Skisaison 2024/25 immer noch nicht. Eines der verrücktesten Rennen wartet in dieser Woche im französischen Val d‘Isere und das noch dazu bei tief winterlichen Bedingungen. Mit dabei auch eine Österreicherin, die bei der WM in Saalbach über eine Medaille jubeln durfte.