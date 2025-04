Pistons feiern ersten Play-off-Sieg seit 17 Jahren

Die Detroit Pistons haben sich am Montag in der National Basketball Association (NBA) über ein seltenes Erfolgserlebnis freuen dürfen. Der Klub von Weltmeister Dennis Schröder setzte sich bei den New York Knicks mit 100:94 durch und gewann damit erstmals seit 17 Jahren ein Spiel in den Play-offs. Dadurch steht es in der „best of seven“-Serie des Eastern-Conference-Auftaktrundenduells 1:1. Im „Westen“ gelang den Los Angeles Clippers mit einem knappen 105:102 bei den Denver Nuggets ebenfalls der Ausgleich.