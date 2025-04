Er galt als Mega-Talent in NFL – dann kam Absturz

2012 war Blackmon als Riesen-Talent in der ersten Runde des NFL-Drafts von den Jacksonville Jaguars gezogen worden, in seiner ersten Saison brachte es der Receiver auf stolze 64 Catches bei 865 Receiving Yards und fünf Touchdowns. Lange hielt Blackmons NFL-Karriere allerdings nicht an, nach mehreren Sperren infolge von Autofahrten unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand der US-Amerikaner 2013 zum letzten Mal auf dem Rasen.