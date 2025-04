Admira Wacker blamiert sich beim SKU Amstetten!

Für die Admira setzte es nach dem 2:2 am Freitag zu Hause gegen Abstiegskandidat Stripfing den nächsten Rückschlag. Das zuvor 13 Partien ungeschlagene Team von Trainer Thomas Silberberger kassierte in Amstetten die erste Niederlage seit 26. Oktober. Der Favorit ging nach einer Einzelaktion von Reinhold Young zwar in Führung (14.), kassierte aber nur zwölf Sekunden nach dem folgenden Anstoß den Ausgleich. Jannik Wanner hatte die Latte getroffen, versenkte aber den Abpraller per Kopf (15.).