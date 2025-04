Ried im Aufstiegsrennen gegen Lustenau gestolpert

Die Rieder gingen durch ihren Topscorer Mark Grosse in Führung. Der 26-Jährige erzielte nach Flanke von Ante Bajic freistehend per Kopf sein zehntes Liga-Tor in dieser Saison (40.). Kurz vor der Pause gelang den Lustenauern aber mit einem spektakulären Treffer der Ausgleich: William Rodrigues überraschte mit einem direkten Freistoß aus der eigenen Hälfte nicht nur Ried-Goalie Andreas Leitner (45.+1). Der Brasilianer hatte sich nach einem Luftduell und Foul von Grosse an Axel Rouquette schnell den Ball geschnappt und ausgeführt.