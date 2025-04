Tod von Papst: Große Trauer in Kärnten

Als Zeichen der Trauer wird in den Kärntner Pfarren heute um 17 Uhr mit Glockenläuten des verstorbenen Papstes gedacht. In der Klagenfurter Domkirche wurde ein Kondolenzbuch aufgelegt. Der Dom ist heute, Ostermontag bis 20 Uhr und morgen Dienstag ab 7 Uhr wieder für Trauernde geöffnet. In den Gottesdiensten in den Kärntner Pfarren wird in den kommenden Tagen und insbesondere am Sonntag, 27. April, in besonderer Weise für den verstorbenen Papst gebetet werden.