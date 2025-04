Was von Papst Franziskus bleiben wird

Kein großer Reformer

Ja, der Argentinier mit italienischen Wurzeln wird nicht als großer Reformer in die Geschichte eingehen, aber er hat zur richtigen Zeit das Richtige getan: Demut und Bescheidenheit vorgelebt. Abgehobenheit der Kirchenfürsten gegeißelt. Selbstverliebten Egomanen in der Kurie die Leviten gelesen. Sozial Schwachen und Menschen am Rand der Gesellschaft eine Stimme gegeben. Der Kirchenbasis aufmerksam zugehört.