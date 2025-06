Dilemma des Reichtums: Kunst zum Nachdenken

In Rom sind bis 6. Juli Werke des großartigen Malers Michelangelo Merisi, genannt Caravaggio (1571-1610), zu sehen. Wer nicht so weit fahren will, kann gute sechs Kilometer oberhalb des friulanischen Ortes Tolmezzo einen Caravaggio bewundern: Den „Jüngling, der von einer Eidechse gebissen wird“ konnte das Team um Don Alessio Geretti aus einer Privatsammlung für die Ausstellung in das 350 Seelen-Bergdorf Illegio holen!