Marko Arnautovic bringt Coach Inzaghi zum Lachen

Kein „Happy End“ für Müller

Damit bleibt der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany die Krönung am 31. Mai in der heimischen Allianz Arena verwehrt, das Finale wird ohne den deutschen Spitzenreiter und damit auch ohne Thomas Müller stattfinden. Der 35-Jährige, der die Bayern am Saisonende nach 25 Jahren verlassen muss, spielte bei seinem 163. Einsatz in der Champions League durch. „Thomas hat heute noch einmal alles gezeigt, was ihn so gut macht“, sagte Laimer. Wie es mit dem Bayern-Urgestein weitergeht, ist offen. „Die Planung kenne ich noch nicht“, betonte Müller, während der heißen Wochen habe er nichts vorangetrieben. Der Schmerz saß jedenfalls tief. „Das Finale wäre halt in München gewesen“, sagte Müller stöhnend.