Inter Mailand gegen Bayern München ab 21 Uhr LIVE

Auf die Bayern und Coach Vincent Kompany wartet in Mailand eine knifflige Aufgabe. Inter hat in dieser Saison von elf CL-Partien nur eine verloren (0:1 in Leverkusen), die letzten fünf wurden allesamt gewonnen. Im San Siro ist der Serie-A-Leader zudem in der Königsklasse seit 14 Spielen ungeschlagen (12 Siege, 2 Remis). Beim deutschen Rekordmeister gab man sich dennoch optimistisch, einen weiteren Schritt Richtung „Finale dahoam“ machen zu können. „Es ist nicht so, dass wir ein Wunder brauchen. Wir müssen ein Spiel gewinnen“, sagte Joshua Kimmich. „Jeder in der Kabine ist davon überzeugt, dass wir in Mailand gewinnen können.“