„Wahnsinn!“ Hätte Inter-Tor nicht zählen dürfen?

Bayerns Sportvorstand Max Eberl wollte die Szene im Nachgang nicht überbewerten. „Das habe ich so gar nicht wahrgenommen“, meinte er auf die Frage nach dem vermeintlichen Handspiel: „Der Ball flippert zwischen Josh und Lautaro Martinez hin und her, und in dem Moment, wo Josh das Ding eigentlich klären will, ist Lautaro wie beim Tippkick da und schießt das Ding straight away rein.“